McEwen Copper prevé iniciar en 2026 la construcción de mina argentina de cobre Los Azules

En un comunicado, la minera señaló que su objetivo es iniciar la etapa de construcción el próximo año, con vistas a lograr en 2030 la primera extracción de cobre en Los Azules, ubicado en la provincia argentina de San Juan (oeste).

McEwen Copper anunció que ya está listo el estudio de factibilidad del proyecto, que confirma a Los Azules como un productor de cobre de alta pureza, de larga duración y bajo coste, "con una sólida rentabilidad económica y sostenibilidad".

"El diseño del proyecto permite a Los Azules estar listo para la construcción en un marco que reduce su impacto ambiental", aseguró la compañía minera.

El pasado 26 de septiembre, el Gobierno de Argentina aprobó la incorporación de Los Azules al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

Con su admisión al RIGI, Los Azules tendrán acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

El proyecto de cobre Los Azules, cuya construcción demandará unos 2.700 millones de dólares, se perfila como uno de los mayores a nivel global, con un significativo potencial de producción.

La minera canadiense desarrolla este proyecto en alianza con socios estratégicos como la multinacional automotriz Stellantis y Nuton, una subsidiaria de la minera anglo-australiana Rio Tinto.