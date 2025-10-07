ONG denuncian que Gobierno mexicano beneficia con iniciativas a la industria plástica

Las agrupaciones advirtieron que estas medidas contradicen la sentencia emitida en agosto de 2024 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que ordenó al Congreso prohibir la producción, distribución y consumo de plásticos de un solo uso, al reconocer su impacto en la salud y el medio ambiente.

Entre las iniciativas señaladas figura la presentada por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, que plantea expedir una nueva Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos, la cual abroga la actual ley vigente y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040.

La propuesta, denunciaron, “funciona como un blindaje” que impide cumplir con el amparo y clasifica los plásticos como “residuos estratégicos”, incentivando su producción.

Otras propuestas cuestionadas son las impulsadas por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Laura Ballesteros, que excluyen al PET transparente —uno de los materiales más contaminantes—, así como la del senador Waldo Fernández, que prioriza el reciclaje y la “valorización energética” sin atender la jerarquía en la gestión de residuos.

Las organizaciones criticaron también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la que acusaron de promover una ley de economía circular sin transparencia ni consulta pública, mientras impulsa alianzas con grandes corporaciones como parte del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi), que incluye un proyecto de parque industrial en Hidalgo.

“Estas iniciativas no son soluciones, son estrategias de ‘greenwashing’ disfrazadas de economía circular. El Gobierno federal y algunos legisladores están cediendo ante los intereses de la industria plástica”, advirtió Viridiana Lázaro, de Greenpeace México.

Según Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, entre los beneficiados se encuentran grandes corporaciones como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca-Cola y Walmart, a través de la agrupación Ecoce, que “opera como fachada para mantener el modelo de producción contaminante”.

Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, alertó que proyectos como el de Hidalgo “condenan a comunidades ya afectadas por la contaminación, como Tula, declarada región de emergencia ambiental y sanitaria”.

Las organizaciones exigieron al Congreso y al Ejecutivo cumplir con el amparo judicial, detener las iniciativas que perpetúan la dependencia al plástico y garantizar la protección de las comunidades afectadas.

“México no puede seguir apostando por falsas soluciones que ponen en riesgo la salud y el futuro del planeta. Es urgente trazar un rumbo hacia verdaderas alternativas que prioricen la justicia ambiental”, concluyeron.