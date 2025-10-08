Agentes rusos detienen a sospechoso de atentado con bomba contra coche de un alto militar

Moscú, 8 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas han detenido en la región de Moscú a un sospechoso de atentado con bomba contra el vehículo de un alto militar del Ministerio de Defensa del país, informó hoy el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso.