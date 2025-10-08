Albares confirma que española Reyes Rigo sigue retenida en Israel y tendrá otra vista oral

Albares informó de esta cuestión durante una comparecencia en el pleno del Congreso, a preguntas de algunos diputados acerca de los detenidos de la flotilla solidaria con Gaza.

La confirmación del ministro se produce después de que un tribunal israelí en la ciudad sureña de Beersheva haya extendido el arresto de la española hasta el próximo viernes, 10 de octubre.

Albares también dijo que el cónsul de España en Tel Aviv pudo estar en contacto con Rigo, la única española que permanece arrestada en Israel de los 49 compatriotas que viajaban en la flotilla Global Sumud interceptada por ese país la semana pasada, cuando intentaban romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El responsable de la diplomacia española afirmó además que su Ministerio ejercerá toda la protección consular sobre los ciudadanos españoles que fueron detenidos al ser interceptada esta madrugada una nueva flotilla y que se seguirá un protocolo similar al que se siguió con la anterior.

"No vamos a escatimar ningún esfuerzo para que consigan recuperar la libertad lo antes posible", aseguró el ministro.

Israel interceptó este miércoles nueve barcos de una nueva expedición, la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, y arrestó a alrededor de 145 personas de diferentes nacionalidades tras ser interceptados por la Armada israelí en aguas internacionales, entre ellos ocho españoles.