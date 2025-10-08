Babis dice que cortará toda ayuda militar directa a Ucrania si forma gobierno en Chequia

"No vamos a dar para armas a Ucrania ni una corona de nuestro presupuesto", dijo el empresario y ex primer ministro, que ya prometió esta medida en campaña.

Babis indicó que la UE ya destina a Ucrania ayuda militar, humanitaria y económica, con cargo a un presupuesto comunitario al que la República Checa contribuye con unos 2.400 millones de euros, y no ve necesario aumentar esos apoyos, con unas ayudas directas checas al país invadido por Rusia.

También dijo que revocará la iniciativa checa de munición, mediante la cual Praga ha adquirido excedentes de proyectiles de gran calibre de países fuera de la Unión Europea, así como financiación para enviarlos al ejército ucraniano.

Babis desoirá así el consejo del presidente checo, Petr Pavel, quien le instó a mantener la iniciativa, que el magnate considera poco transparente, aunque fue elogiada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante su reciente visita a Praga con motivo de la II Cumbre de Defensa organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

"No sabemos qué es, solo que sujetos privados están ganando decenas de miles de millones (de coronas checas) a costa de los ucranianos", afirmó Babis, quien dijo que la iniciativa "estuvo bien, seguro", pero criticó su poca transparencia.

El líder de ANO abogó por que la OTAN coordine de forma transparente un programa que facilite adquisiciones conjuntas y tareas de mantenimiento para reducir costes.