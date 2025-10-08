Bachelet espera que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer latinoamericana

Así lo indicó a la prensa tras el encuentro que mantuvieron por cerca de una hora en la sede del Poder Ejecutivo de la capital uruguaya, donde quien también fuera alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra participando en una actividad organizada por el Club de Madrid.

"En Nueva York me encontré con el presidente Orsi, le conté que venía a esto y quedamos en que viniera a saludarlo", contó Bachelet y añadió que ambos mantuvieron una conversación "muy interesante y muy cordial" sobre la importancia de trabajar unidos frente a los desafíos globales.

También dialogaron sobre la necesidad de que la secretaría general de ONU sea ocupada por una persona de Latinoamérica y que idealmente sea una mujer.

Consultada por la propuesta que el presidente chileno, Gabriel Boric, hizo para que ella ocupe dicho cargo, Bachelet indicó que ambos conversaron muchas veces y que ella en un principio tuvo dudas.

No obstante, contó que, considerando su historia personal, su experiencia política, de gestión y dentro de Naciones Unidas, decidió aceptar la propuesta.

"Vamos a dar toda la fuerza para que sea una mujer y de la región", concluyó Bachelet, quien el pasado 23 de septiembre aseguró que era "un honor" que Boric la propusiera en público, ante la Asamblea General de la ONU, como candidata a próxima secretaria general de la organización, que en sus 80 años de historia nunca ha liderado una mujer.

"Es un honor para mí", afirmó. "Conozco muy bien Naciones Unidas, he sido Presidenta de mi país, y sin duda creo que Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor, así que mi compromiso es ese, pero ya hablaremos más adelante", señaló ese día a la prensa.