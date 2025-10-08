Detienen a dos colombianos en Ecuador con cerca de 1.700 paquetes de droga en "narcobarca"

Quito, 8 oct (EFE).- Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos este miércoles por las Fuerzas Armadas de Ecuador al transportar -en un doble fondo de una embarcación- cerca de 1.700 paquetes rectangulares de droga, cuando navegaban por un río de la Amazonia ecuatoriana.