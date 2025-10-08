El Gobierno de Brasil manifiesta su preocupación por los episodios de violencia en Ecuador

Río de Janeiro, 8 oct (EFE).- El Gobierno brasileño manifestó este miércoles su "preocupación" por los "episodios de violencia" registrados en los últimos días en las protestas en Ecuador, en particular por el ataque el martes contra una caravana de vehículos en la que estaba el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.