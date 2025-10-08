La Eurocámara pide aumentar la inversión en Latinoamérica para frenar a China y Rusia

En un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo por 354 votos a favor, 195 en contra y 77 abstenciones, se pide "una colaboración más estratégica" y centrada en los valores comunes para responder "a la creciente tensión global y las rivalidades entre potencias" y se pone como ejemplo la iniciativa 'Global Gateway' para aumentar la inversión extranjera.

El informe subraya lo que llama una "oportunidad histórica de ambas regiones para reforzar su alianza y protegerse de las crecientes tensiones geopolíticas".

En este sentido, el dictamen celebra el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur y señala su "importancia estratégica".

El texto también anima a los países de la UE, Latinoamérica y el Caribe a hablar con una voz común en la escena global y recuerda que la próxima cumbre UE-CELAC, en noviembre en Santa Marta (Colombia), será una cita clave.

Además, los eurodiputados condenan firmemente la violación de los derechos humanos y las limitaciones de derechos fundamentales en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela y aseguran que se ha vivido una erosión democrática en la región desde 2019.

También urgen a la UE a reforzar su apoyo a la sociedad civil y los actores democráticos, así como a exigir la inmediata liberación de los presos políticos.

En cuanto al panorama internacional, el informe pide que la UE y Latinoamérica adopten una postura común, lo que incluye la "condena" a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y una "acción coordinada" para la paz en Gaza que defienda tanto la intervención humanitaria como la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás.