La India niega manipulación en la investigación del accidente de Air India

"No hay manipulación ni negocios sucios en la investigación. Es un proceso muy limpio y exhaustivo", afirmó en un evento Naidu en una declaración publicada por la agencia india PTI.

El debate sobre las causas del accidente se intensificó tras una queja formal de Pushkar Raj Sabharwal, de 91 años, padre del capitán Sumeet Sabharwal.

Según la Federación de Pilotos de la India (FIP), investigadores visitaron al padre en su domicilio "con el pretexto de ofrecer condolencias" y le interrogaron sobre el estado mental de su hijo, insinuando que él había cortado el suministro de combustible a los motores.

Para la FIP, este hecho confirmó su "temor de un intento deliberado de desviar la culpa hacia un piloto fallecido".

El informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) reveló que los interruptores de combustible de ambos motores pasaron de "encendido" a "apagado" casi simultáneamente tras el despegue.

La grabación de la cabina revela una conversación entre el capitán y el primer oficial preguntando porqué accionó los interruptores, a lo que el otro responde asegurando que no lo ha hecho, recogida por la caja negra del avión.

La controversia por las filtraciones escaló hasta el Tribunal Supremo, que en septiembre calificó de "desafortunada e irresponsable" la publicación parcial del informe, al considerar que sentó las bases para una narrativa mediática antes de concluir la investigación.

El siniestro ocurrió el 12 de junio cuando el vuelo AI171, un Boeing 787-8 que cubría la ruta Ahmedabad-Londres, se estrelló causando la muerte de sus 260 personas, incluyendo los pasajeros y varias personas en tierra.

La atención sobre la flota de 787 Dreamliner de Air India ha aumentado después de que este fin de semana se activara inesperadamente el sistema de energía de emergencia en otra aeronave del mismo modelo, un incidente por el que la India ha solicitado más información a Boeing.