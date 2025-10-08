La producción brasileña de vehículos crece un 6 % hasta septiembre

Sin embargo, en septiembre se produjeron 243.400 nuevos vehículos, lo que representa una contracción del 1,5 % en comparación con el mes anterior, según los datos divulgados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

En rueda de prensa, el presidente de Anfavea, Igor Calvet, expresó su preocupación respecto al mal desempeño que viene atravesando la categoría de vehículos pesados, que intensificaron el rumbo negativo en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo período del año pasado, con una baja del 9,4 %.

La producción de vehículos mantiene un ritmo fuerte gracias en parte a los buenos datos de las exportaciones brasileñas, que entre enero y septiembre saltaron un 51,6 % frente al mismo período del año pasado, hasta las 430.800 unidades, dato que supera el volumen total de 2024, según informó en rueda de prensa Calvet.

La mayoría tuvo como destino Argentina, con 252.527 vehículos y un crecimiento del 130,6 %; seguido de México, con 58.001 unidades (-16,8 %) y Colombia, con 38.472 (+55,2 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso de Colombia, el incremento en las ventas se debe a la anticipación de las exportaciones debido a la inminencia del fin del acuerdo comercial bilateral automotriz, que establecía la venta de una cuota de vehículos sin carga impositiva hacia el país vecino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta decisión hará que las exportaciones con el tercer mayor destino de ventas brasileñas sufran un impuesto del 16,1 %.

En este sentido, el presidente de la asociación afirmó que espera que las negociaciones entre ambos Gobiernos "avancen" en pos establecer un nuevo trato hasta fines de año.