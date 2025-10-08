Obispo emérito hongkonés critica evento LGBT en el Vaticano como "ofensa a la fe católica"

El prelado, de 93 años, expresó su indignación en un mensaje publicado en la red social X, en el que denunció que la peregrinación se convirtió en "una demostración pública" que, a su juicio, "ensució la fe católica y deshonró la dignidad del templo".

Según Zen, los participantes -que portaban símbolos del arcoíris y camisetas con lemas alusivos a la diversidad- alteraron el sentido del Jubileo, que tiene como propósito "promover el arrepentimiento y la renovación personal".

"No fue una verdadera peregrinación, sino una afrenta a la basílica de San Pedro”, manifestó.

El acto religioso, celebrado bajo el lema de la inclusión, había sido aprobado por las autoridades eclesiásticas y respaldado por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Francesco Savino, quien presidió la misa previa a la entrada al templo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque no formó parte de los grandes jubileos temáticos, como el de los jóvenes o el de los pobres, el encuentro fue reconocido oficialmente como una de las peregrinaciones que tienen lugar durante el Año Santo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los organizadores, participaron unas 1.300 personas procedentes de varios países, entre ellas grupos de España y Latinoamérica. Los organizadores insistieron en que no se trataba de un desfile ni de un acto reivindicativo, sino de una demostración de fe de creyentes que forman parte del colectivo LGTBIQ+.

El cardenal Zen, considerado una de las figuras más influyentes del catolicismo asiático y de perfil doctrinal conservador, precisó que la Iglesia debe acoger con caridad a las personas homosexuales, pero recordó que "las conductas homosexuales no se ajustan al plan divino".

"Deben ser acompañados con amor y oración para vivir con virtud", añadió, pidiendo a los católicos "hacer penitencia por la ofensa cometida".

Considerado una de las figuras más influyentes del catolicismo asiático, Joseph Zen fue obispo de Hong Kong entre 2002 y 2009 y ordenado cardenal por Benedicto XVI en 2006.

Firme defensor de la libertad religiosa, ha sido también una voz crítica frente a las políticas del Gobierno chino y a ciertos gestos de apertura del Vaticano hacia Pekín.

En los últimos años, ha estado involucrado en causas vinculadas al movimiento prodemocrático de Hong Kong y fue imputado en 2022 por presunta connivencia con organizaciones extranjeras al participar en un fondo de ayuda a activistas detenidos, proceso que sigue bajo observación internacional.