Regresan a Malasia 23 voluntarios de la Flotilla a Gaza detenidos por Israel

"El Ministerio (de Exteriores) confirma que todos los malasios se encuentran a salvo y en buen estado de salud", apuntó Kuala Lumpur en un comunicado, con respecto a los 23 ciudadanos del país que ya han regresado.

El grupo aterrizó la noche del martes en la capital malasia en un vuelo procedente de Turquía y fue recibido en la misma terminal del aeropuerto por varios ministros, incluido el jefe de la diplomacia malasia, Mahamad Hasan.

Decenas de personas, ondeando banderas de Palestina y con carteles en apoyo a la Flotilla, se congregaron dentro del recinto para celebrar el regreso de los voluntarios malasios.

Los barcos de la Flotilla que llevaban ayuda humanitaria fueron interceptados en aguas internacionales la semana pasada, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza.

Por otro lado, la coalición Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que navega rumbo a Gaza con nueve barcos con el objetivo de romper el bloqueo de Israel, alertó este miércoles a las 2:38 GMT de que ocho embarcaciones militares de Israel los rodearon en aguas internacionales y que al menos dos barcos fueron detenidos.

Poco después, sobre las 3:00 GMT, aseguraron que el velero Milad fue también atacado e interceptado.

El Gobierno malasio afirmó que en esa nueva flotilla viajan nueve de sus nacionales.

"Exijo que todos los activistas y voluntarios malasios sean liberados de inmediato, reciban la protección adecuada y no sufran daños durante su detención", dijo hoy en X el primer ministro, Anwar Ibrahim.

Este miércoles está prevista la celebración de una manifestación en solidaridad con Gaza en el estadio Axiata Arena de Kuala Lumpur, con capacidad para albergar hasta a 16.000 espectadores.