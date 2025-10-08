Taiwán dejará de comprar nafta rusa si la Unión Europea aprueba nuevas sanciones

En una comparecencia parlamentaria, el funcionario explicó que, tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, la petrolera estatal CPC Corporation "ya no realiza importaciones" de nafta rusa.

"Formosa (Petrochemical Corporation, FPCC) sí ha comprado, y hemos hablado con ellos, pero la compañía considera que cumple con las regulaciones pertinentes del G7 y de la Unión Europea, manteniendo las operaciones dentro de los límites permitidos", aseguró Kun, en declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El titular de Asuntos Económicos subrayó que el Gobierno se asegurará de que las compras "cumplan con las normas del G7 y la UE", y agregó que el Ejecutivo comunitario podría anunciar el próximo año que ya no se permiten más adquisiciones de este producto.

"Si la UE dice el próximo año que no se puede comprar, no se comprará", zanjó el ministro, quien aclaró que las empresas privadas de la isla estaban dispuestas a "cooperar" en el cumplimiento de la normativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas declaraciones tuvieron lugar una semana después de que el Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) publicara un informe en el que afirma que Taiwán se ha convertido en el principal importador mundial de nafta rusa, un derivado del petróleo empleado en la producción de compuestos químicos esenciales para la industria de semiconductores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el primer semestre de 2025, Taiwán compró nafta rusa por un valor de 1.300 millones de dólares, y las importaciones mensuales promedio de este componente alcanzaron un nivel casi seis veces superior al registrado en 2022, según el CREA, una organización finlandesa que colaboró con entidades rusas y taiwanesas para este proyecto.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hasta finales de junio de 2025, Taiwán importó alrededor de 6,8 millones de toneladas de nafta rusa por un valor de 4.900 millones de dólares, lo que equivale al 20 % de las exportaciones totales de Rusia y sitúa a Taiwán como el tercer mayor comprador mundial de este producto desde el estallido del conflicto, de acuerdo al estudio.

Las industrias de semiconductores y electrónica, que constituyen el pilar de la economía taiwanesa, dependen de derivados de la nafta como el propileno, el benceno y el tolueno, que sirven como materia prima esencial para los productos petroquímicos empleados en la fabricación de chips y componentes electrónicos.

A pesar de haberse sumado a las sanciones internacionales contra Rusia, Taiwán -altamente dependiente de las importaciones energéticas- no ha restringido totalmente la compra de combustibles fósiles rusos: desde el inicio de la guerra en Ucrania, la isla ha importado combustibles rusos por valor de 11.200 millones de dólares, estimó el CREA.

Tras la publicación del informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán manifestó que cooperará "activamente" si sus aliados internacionales adoptan restricciones adicionales a la compra de productos energéticos rusos.