Trump anuncia acuerdo entre Hamás e Israel sobre primera fase del plan de paz

Mediante su cuenta de social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz.
“Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump.
“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, añadió.
“¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!”, expresó Trump. Agradeció a los mediadores Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en El Cairo para hacer realidad “un evento histórico y sin precedentes ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!”.
Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump se basan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación de todos los rehenes cautivos de Hamás, en un plazo de 72 horas.