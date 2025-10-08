Un ataque ruso causa “daños graves” una central térmica ucraniana

“Equipamiento eléctrico sufrió graves daños. Nuestros equipos trabajan para restablecer las operaciones y garantizar el suministro de electricidad para Ucrania”, dice la nota de la compañía.

Según explica DTEK, sus instalaciones han sufrido ya 206 ataques rusos desde el comienzo de esta guerra en febrero de 2022.

Mientras, la empresa pública de electricidad de la región ucraniana de Cherníguiv ha informado del cese del servicio para 4.500 abonados al sistema debido a un nuevo ataque ruso sobre infraestructura energética.

Situada en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, Cherníguiv ha sido una de las regiones ucranianas más afectadas por la presente campaña de ataques rusos, que se ha centrado en instalaciones energéticas y gasísticas ucranianas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente Volodímir Zelenski anunció ayer que establecerá un precio fijo del gas natural para los hogares para evitar que las alteraciones en el mercado provocadas por estos ataques afecten a los ciudadanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zelenski también insistió en que Ucrania seguirá respondiendo a estos bombardeos rusos con ataques de larga distancia contra la retaguardia del enemigo como los que cada semana alcanzan refinerías y otras infraestructuras industriales y militares dentro de Rusia.