Un migrante fallece y varios salen heridos tras ser abandonados en un desagüe en Texas

Así lo informó el jefe de la Patrulla Fronteriza del área, Walter Slosar, a medios locales la noche del martes.

Aún se desconoce la identidad o nacionalidad de las víctimas. La persona fallecida fue encontrada sin signos vitales por las autoridades y otras cuatro ya fueron trasladadas a un hospital cercano, según informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a medios, Slosar aseguró que los "grupos criminales" han usado "por años" la "cruel y peligrosa táctica" de cruzar migrantes a través de los desagües pluviales, "causando lesiones y muertes".

El Departamento de Bomberos de El Paso recibió una llamada de emergencia sobre las 3:30 a.m. (hora local) informando sobre el incidente y respondieron a lo que calificaron de un "incidente de múltiples víctimas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy