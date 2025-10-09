Diez obras llegan como finalistas al Premio Planeta de novela de las 1.320 presentadas

De los diez finalistas, seis autores se presentan a cara descubierta con sus obras: 'Todos ríen', de Noelia Espinar; 'Ghosting', de Salva Rubio; 'Por su gran culpa', de Mauro Corti; 'La muerte de la diosa', de José Antonio Ariza; 'El destino en la esfera de un reloj', de Enrique Alejandro Santoyo Castro, y 'Donde se escriben los nombres', de Blanca Montoya Landa.

Las cuatro restantes son: 'No es tan fácil morir de amor', de Elvira Torres (seudónimo); '¿No es hermosa la luna?', de Selene Noctis (seudónimo); 'Zoltar el mago, el pirata Roberts y una novela del Oeste', de Keith Astra (seudónimo), y 'El color de la lluvia', de Sofía García (seudónimo).

El jurado está integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto.

En la velada literaria que tendrá lugar en el salón oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de Barcelona, el miércoles 15 de octubre, además del ganador, se dará a conocer el premio finalista, dotado con 200.000 euros.

