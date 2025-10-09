EEUU comienza a comprar pesos para facilitar la liquidez en dólares de Argentina

"Hoy hemos comprado directamente pesos argentinos. Adicionalmente, hemos finalizado un marco del 'swap' de divisas de 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar cualquier medida excepcional que se requiera para proveer estabilidad a los mercados", indicó Bessent en su cuenta de X.

El anuncio se da tras cuatro días de "intensivas reuniones" con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Washington, después de que la administración de Donald Trump manifestara que estaban listos para actuar de la manera que fuera necesaria para ayudar a Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares.

"Hemos hablado de los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluidos los cambios estructurales ya en marcha que generarán exportaciones denominadas en dólares significativas y reservas en divisa extranjera", aseguró el secretario del Tesoro.

Según Bessent, las políticas del gobierno del presidente argentino, Javier Milei, "son sólidas cuando están ancladas en disciplina fiscal" y "la banda de cambio de divisas sigue siendo la adecuada".

El secretario del Tesoro aseguró que también revisó con Caputo los planes del gobierno de Milei para la segunda mitad de su mandato y se muestra optimista porque "están enfocadas en alcanzar la libertad económica de manera fiscalmente responsable para los argentinos a través de menores impuestos, más inversión, creación de empleo en el sector privado y alianzas con aliados".

"Mientras Argentina levante el peso puerto del estado y deje de gastar en inflación, grandes cosas son posibles", reiteró Bessent.

De nuevo, Bessent dijo que que el "éxito" de la Argentina de Milei es "de importancia sistémica" para un Hemisferio Occidental "fuerte y estable" y de interés "estratégico" para Estados Unidos.