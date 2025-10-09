El fabricante de pistolas Glock sufrió en 2024 una fuerte caída de ventas y beneficios

Viena, 9 oct (EFE).- El conocido fabricante austríaco de pistolas Glock sufrió en 2024 una fuerte caída de sus ventas y beneficios, que bajaron un 19 y 45,8 %, respectivamente, con respecto a 2023, informó este jueves la agencia de noticias APA.