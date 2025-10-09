El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para reabrir el Gobierno

Washington, 9 oct (EFE).– El Senado de Estados Unidos volvió este jueves a estancarse en sus esfuerzos por poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y afecta a cientos de miles de empleados públicos en todo el país.