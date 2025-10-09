Investigan a concejal colombiano por amenazar a manifestantes de protestas propalestinas

Bogotá, 9 oct (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este jueves una investigación contra un concejal de Medellín por supuestas amenazas a un grupo de personas que participaron el martes en las marchas en apoyo a Palestina y contra la guerra en Gaza con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.