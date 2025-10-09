Ministro de Exteriores israelí dice que votará a favor del plan para Gaza

A las 17.00 hora local (14.00 GMT) está prevista una primera reunión del Gabinete de Seguridad israelí, órgano formado por ministros clave en defensa, seguridad, exteriores y justicia, encargado de decidir los pasos a seguir en la ofensiva en Gaza.

"Hoy, en la reunión de gobierno, tendré el privilegio de votar por tercera vez a favor de un marco para la liberación de rehenes", escribió Saar en su cuenta de X.

El ministro calificó el día como "histórico" y aseguró que votará "con orgullo, con el corazón lleno y con gran alegría", al subrayar que el retorno de los rehenes ha sido una prioridad constante.

"Me conmueve junto a ellos, como todo Israel, la inminente reunión con sus seres queridos, que han esperado y anhelado durante dos años", añadió.

El acuerdo que debatirá el Gobierno israelí esta tarde prevé un repliegue parcial de las tropas israelíes y los preparativos para recibir a los 48 cautivos en Gaza, de los cuales las autoridades israelíes estiman que unos 20 siguen con vida.