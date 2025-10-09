Teatro La Fenice de Venecia irá a huelga en protesta por nombramiento de nueva directora

La decisión fue anunciada por la Representación Sindical Unitaria (RSU) del teatro, que en un comunicado reiteró su rechazo a la designación, solicitando formalmente su revocación, "tal como fue deliberado por la última asamblea general".

Su nombramiento como directora de La Fenice veneciana, uno de los teatros líricos más emblemáticos de Italia y también a nivel mundial, entrará en vigor a partir de octubre de 2026 hasta marzo de 2030.

La RSU se reunió con la dirección del teatro en presencia del alcalde Luigi Brugnaro, que propuso un camino "un camino de conocimiento" con Venezi, pero mantuvo firme el nombramiento.

Ante esto, la RSU y los sindicatos presentes (OOSS) reiteraron que solo están dispuestos a iniciar dicho proceso si se revoca previamente la designación.

"La RSU, junto con las OOSS, proclama por tanto la huelga para el viernes 17 de octubre, en coincidencia con el estreno de 'Wozzeck'", anunció la representación sindical.

Además, se celebrará una asamblea pública a las 18:00 horas, en un lugar aún por confirmar, abierta a otros trabajadores del sector cultural y a la ciudadanía.

Por el momento no hay más huelgas previstas, según confirmó este jueves a EFE el sindicato FISTEL.

El nombramiento, anunciado el pasado 22 de septiembre por el superintendente del teatro, Nicola Colabianchi, desató una fuerte oleada de críticas en torno al perfil artístico de Venezi (Lucca, 1990), considerada cercana al Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

El 27 de septiembre los trabajadores del La Fenice pidieron la revocación de su nombramiento y declararon el estado de agitación, que contemplaba posibles protestas y huelgas, ahora confirmadas.

En una carta abierta, los músicos de La Fenice señalaron que Venezi carece de una trayectoria "comparable con la de las grandes batutas que han ocupado este cargo en el pasado", y denunciaron que la decisión se tomó "sin diálogo ni transparencia, rompiendo la confianza entre la orquesta y la dirección artística".

Venezi, quien ha sido directora invitada del Teatro Colón de Buenos Aires y ha reconocido públicamente su amistad con Meloni, agradeció el nombramiento en redes sociales afirmando que se siente "honrada" y con ganas de iniciar "un diálogo artístico y humano con el teatro y su público".

La directora, que prefiere ser llamada "maestro" en masculino, ha sido objeto de polémicas anteriores, como una protesta durante un concierto de Nochevieja en Niza (Francia) en 2024, cuando un espectador gritó "no queremos fascistas" y desplegó una pancarta, en alusión a su ideología conservadora.

Meses después, en abril de ese mismo año, consideró que ser de derechas y mujer era "una buena combinación" y afirmando que su ideología conservadora era "más imperdonable", según dijo en una entrevista publicada en Il Corriere della Sera.