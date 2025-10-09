Tercera obra traducida de Krasznahorkai, amante de Tolstói, se publicará en Rusia en 2026

"Los lectores ya conocen sus novelas 'Melancolía de la resistencia' (2001) y 'Tango satánico' (2017)", escribió la editorial en su canal de Telegram, donde anunció que el tercer libro del autor húngaro verá la luz en 2026.

En tanto, los medios rusos reproducen hoy las entrevistas que dio en el pasado Krasznahorkai a publicaciones locales, en las que confesó ser un gran amante de escritores clásicos rusos.

"Si no fuera por la literatura rusa, nunca habría empezado a escribir", dijo el autor húngaro en 2013.

Agregó que, además de Kafka, las principales figuras literarias que le inspiraron fueron León Tolstói y Fiodor Dostoievski.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Sin ellos, nunca se me habría ocurrido ser escritor", aseguró Krasznahorkai.