Una delegación del Gobierno brasileño se reunirá con la Administración Trump en Washington

La futura reunión, cuya fecha aún no fue definida, fue acordada durante una llamada que el canciller brasileño, Mauro Vieira, mantuvo este jueves con el secretario de Estado del Gobierno estadounidense, Marco Rubio.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores, Rubio le propuso a Vieira una reunión presencial para tratar "temas prioritarios de la relación" entre los países.

El encuentro entre ambos Gobiernos en la capital estadounidense será para abordar "cuestiones económico-comerciales", como los aranceles del 50 % aplicados por Estados Unidos a parte de los productos brasileños.

Esta fue una de las demandas que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le puso sobre la mesa a su homólogo Donald Trump durante la llamada que mantuvieron el lunes, así como también la retirada de las sanciones contra miembros del Poder Ejecutivo y Judicial de Brasil.

En esa conversación, Trump designó a Rubio como su representante en las negociaciones con Brasil, mientras que Lula comprometió para esa labor a Vieira; al vicepresidente y ministro de Comercio e Industria, Geraldo Alckmin, y al ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Este jueves, Lula afirmó que se sorprendió con el tono "gentil" de la conversación de unos treinta minutos que mantuvo a inicios de esta semana con Trump.

"(Trump) me llamó y yo esperaba que se diera mucha discusión. Pero me llamó de la forma más gentil que un humano puede tratar a otro. Yo lo traté de forma civilizada y él me trató de forma civilizada", afirmó el brasileño en una entrevista a Rádio Piatã FM.