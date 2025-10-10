Costa Rica dice que Nobel a Machado es un paso para "restaurar la democracia en Venezuela"

"Este galardón representa un paso significativo en el camino de la restauración de la democracia en Venezuela y una inspiración para todos los que anhelan gobiernos justos, transparentes y respetuosos de los derechos de sus ciudadanos", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno costarricense dijo sentir una "profunda satisfacción" por el reconocimiento a Machado, ya que "destaca su valiente compromiso con la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la lucha incansable contra la opresión en Venezuela".

"María Corina Machado fue seleccionada por su liderazgo ejemplar en la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas frente a la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Su voz firme y constante ha resaltado la importancia del diálogo, la justicia y la garantía de libertades fundamentales, valores que Costa Rica ha promovido históricamente como pilares de la convivencia pacífica", expresó el Gobierno costarricense.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El premio se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.