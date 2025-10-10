Cruz Roja insta a una liberación segura y digna de rehenes y detenidos tras alto el fuego

"Los equipos de CICR en Israel, Gaza y Cisjordania apoyarán su aplicación ayudando a reunir a los rehenes y detenidos con sus familias, y también estamos preparados para ayudar en la devolución de restos humanos, de modo que las familias puedan llorar a sus seres queridos con dignidad", destacó en un comunicado la presidenta de la organización, Mirjana Sopljaric.

Agregó que Cruz Roja, con más de 150 años de experiencia en la asistencia en conflictos, también está lista para apoyar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza "y distribuirla de forma segura entre quienes más la necesitan".

"Los próximos días serán decisivos, insto a las partes a cumplir sus compromisos", añadió Spoljaric, quien afirmó que el alto el fuego "debe marcar un punto de inflexión tras dos años de un horror inimaginable".