Detenido boliviano por violar a su hija de 8 años con otros dos hombres en Madrid

Madrid, 10 oct (EFE).- Un hombre boliviano, de 38 años, fue detenido en Madrid por violar a su hija de ocho años en su propio domicilio, junto con otros dos hombres que compartían la vivienda, un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24.