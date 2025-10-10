El alcalde de Lisboa pide su reelección con propuesta de "moderación"

El edil hizo la invitación durante un paseo electoral por los barrios de Chiado y la Baixa, en el centro turístico de la capital portuguesa, acompañado por el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, y tras haber convocado en la víspera otro acto que contó con la presencia del primer ministro portugués, Luís Montenegro, los tres integrantes del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

"Lleven a un amigo, una amiga, lleven a todos a votar porque tenemos que ir a votar. Es muy importante. Solo hay un voto para avanzar con Lisboa, solo hay un voto que tiene un proyecto para Lisboa, solo hay un voto de la moderación", afirmó Moedas, quien se presenta al frente de una coalición que incluye a los democristianos del CDS-PP y a Iniciativa Liberal.

El candidato conservador, que logró la victoria en 2021 tras catorce años de gestión socialista, resaltó también que durante estos últimos cuatro años dio "todo" a la ciudad y aseveró que la capital "no es odio o rabia de una cierta extrema izquierda".

La 'arruada', como se llaman en portugués estas caminatas electorales, comenzó en la plaza de Luís de Camões y bajó por Largo do Chiado hasta la plaza del Municipio, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento lisboeta.

En su recorrido, a pocas horas de que finalizara la campaña, se sumaron cientos de seguidores que portaron banderas, carteles y camisetas de la coalición y que entonaban lemas como "Moedas, adelante, tienes aquí a tu gente".

Así mismo, fueron varios los que quisieron estrecharle la mano y sacarse fotos con el que fue comisario europeo para la Investigación, Ciencia e Innovación entre 2014 y 2019.

Este acto en Chiado fue el último de la jornada, después de que lo realizaran horas antes el Partido Comunista Portugués y la coalición de izquierda liderada por la socialista Alexandra Leitão, esta última en empate técnico con Moedas, según los más recientes sondeos.