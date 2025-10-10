Francia dará a Marruecos 100 millones para 11 puertos, 3 de ellos en Sahara Occidental

Esta financiación tiene como objetivo acompañar "la descarbonización y modernización" de estos puertos, según explicó a EFE Catherine Bonnaud, directora de AFD en Marruecos.

Bonnaud indicó que la financiación también pretende "prevenir los impactos del cambio climático y mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores".

Entre los puertos saharauis figura el puerto pesquero de Dajla, el de El Aaiún Lamhiriz y el de Bojador.

Esta financiación fue anunciada ayer jueves por el director general adjunto de AFD, Bertrand Walckenaer, durante el foro de negocios franco-marroquí organizado en ciudad saharaui de Dajla, por la patronal marroquí CGEM y la francesa Medef, y en la que participaron al menos 300 empresarios, entre ellos representantes de compañías francesas como Safran, Engie, Accor y Azura, entre otros.

Durante el foro, el embajador de Francia en Marruecos, Christophe Lecourtier, reafirmó que su país "va a alentar y apoyar" a las empresas galas para invertir en la excolonia española.

Lecourtier recordó la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, quien en julio de 2024 afirmó que "el presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscribe en el marco de la soberanía marroquí", al tiempo que se comprometió a acompañar el desarrollo del territorio saharaui.