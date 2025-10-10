Indonesia celebra el plan de paz para Gaza e insta establecer un Estado palestino

"Indonesia espera que se abra de inmediato y ampliamente el acceso humanitario y está dispuesta a participar activamente en el apoyo al proceso de reconstrucción de Gaza", remarca un comunicado del Ministerio de Exteriores del archipiélago del Sudeste Asiático.

Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y un firme defensor del pueblo palestino, subrayó la importancia de implementar "todas las disposiciones del acuerdo de alto el fuego de buena fe".

Yakarta también "insta a la comunidad internacional a aprovechar este impulso para reanudar el proceso de paz en Palestina basado en la solución de dos Estados y a lograr el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, en conformidad con las resoluciones de la ONU y el derecho internacional".

El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final.

El acuerdo también contempla la retirada de las tropas israelíes hasta unos puntos determinados de la Franja, de manera que reduce su control de más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave.

Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja.