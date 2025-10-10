Kleber Mendonça: “Brasil necesita años para limpiar la noción fascista de los artistas”

El realizador, galardonado en el Festival de Cannes 2025 con el premio de Mejor Dirección, presenta este viernes ‘El agente secreto’ como la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que muestra su versión de la dictadura militar encabezada por el general Ernesto Geisel en la década de los años setenta del siglo XX en su país natal.

A lo largo de una conferencia de prensa previa a la inauguración del FICM, el evento más importante del séptimo arte en México, Mendonça Filho sentenció que “todavía hay una reacción muy negativa” hacia los artistas tras la administración de Bolsonaro, quien fue declarado culpable de atentar contra el orden democrático, por lo que recibió una condena a 27 años y 3 meses de cárcel a inicios de septiembre.

“El artista es parte de la sociedad y está en la Constitución, en la Constitución de Brasil, por lo que el Gobierno debe ofrecer los medios para producir expresiones artísticas”, señaló el director.

En cuanto al contexto actual, Mendonça Filho dijo que Brasil “está en buena forma, lejos de estar perfectos, pero en buena forma”.

Y es que el país está siendo aclamado por la crítica internacional con producciones como 'Aún estoy aquí' (2024), del cineasta brasileño Walter Salles, condecorada con el Óscar y que también retrata los estragos de la dictadura, tras el regreso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al poder en 2023.

Para la productora de 'El agente secreto', Emilie Lesclaux, quien acompaña al director, ahora hay un “respeto a los artistas” y se “celebra cada vez que sucede algo bueno” en la cultura brasileña en lugar de ser “atacada”.

“Es como en la noche y el día”, zanjó al comparar ambos periodos de gobierno.

De hecho, el cineasta recalcó que hace unos años “la diplomacia de Brasil estaba instruida a no salir, ayudar o asistir a ciertos artistas brasileños”, y ahora al presentar el ‘El agente secreto’ en Europa se vio un cambio con la presencia de los embajadores de su país.

“Eso es un gran cambio en términos de cómo se recibe la cultura por un gobierno democrático”, manifestó el realizador.

Durante la conferencia, Mendonça Filho recibió la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por sus “invaluables contribuciones a la cinematografía universal”, entregada por el director general de actividades cinematográficas de la institución pública, Hugo Villa.

“No estaba preparado para entender el significado de esta medalla”, comentó Mendonça Filho al recibir la distinción de la UNAM, que conmovió especialmente al artista por estar hecha de una onza de plata con negativos de películas mexicanas.

Un detalle que le recordó cómo el año pasado restauró películas brasileñas, una de ellas 'Iracema: Uma Transa Amazônica'.

“Estoy muy tocado con este homenaje, es un premio muy lindo y significativo”, concluyó.

‘El agente secreto’ compitió en la carrera por la Palma de Oro con la ganadora ‘Un simple accidente’, del director iraní Jafar Panahi, y cuenta la historia de un profesor (Wagner Moura) que regresa a Recife tras haber huido años antes de la corrupción y las amenazas para reunirse de nuevo con su hijo pequeño, sin saber que le han puesto precio a su cabeza.