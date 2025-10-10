Rusia ataca con misiles y drones infraestructura energética en Kiev, Zaporiyia y Dnipró

Según ha informado en su cuenta de Facebook la empresa gasística pública de Zaporiyia, los daños provocados por el ataque a infraestructuras gasísticas de la capital de la región han obligado a limitar de forma temporal el suministro de gas natural.

Mientras, en Kiev el metro funciona “con cambios” sobre su programa habitual debido a las alteraciones en el suministro provocadas por el bombardeo ruso. Según la empresa privada del sector energético DTEK, “una parte de la capital” está sin luz a causa de los daños causados por el ataque ruso en infraestructura energética de la capital.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk también ha informado de ataques rusos al sistema energético en la capital, Dnipró, y en las ciudades de Kamiansk y Krivi Rig.

En Dnipropetrovsk, los rusos han utilizado drones y misiles en el ataque.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado de más de una decena de heridos en la capital. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales.

Rusia ha atacado sistemáticamente en los últimos días infraestructuras gasísticas y eléctricas ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que Ucrania responderá a estos ataques rusos y ha ordenado incrementar las capacidades ucranianas para golpear al enemigo a larga distancia.