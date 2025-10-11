La Presidencia de Perú convoca al Acuerdo Nacional para reunir a los Poderes de Estado

"A fin de iniciar espacios de diálogo hacia la construcción de una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana, garantizar un proceso electoral limpio y ordenado, así como definir medidas de impulso para nuestra economía, se convoca al Acuerdo Nacional", señala la breve publicación difundida por el Ejecutivo en las redes sociales.

El Acuerdo Nacional es un foro de diálogo integrado por el Gobierno en sus tres niveles, nacional, regional y local, los partidos políticos con representación en el Congreso y las principales organizaciones de la sociedad civil con representación a nivel nacional.

Esta convocatoria se da un día después de que José Jerí se convirtiera en el nuevo presidente interino de Perú, tras la destitución exprés de la exmandataria Dina Boluarte por parte del Congreso unas horas antes.

Este viernes, en su primer día como presidente interino, Jerí se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el fiscal general interino, Tomás Gálvez; y el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, con el objetivo de ratificar acuerdos que garanticen "una respuesta más eficiente y articulada frente a la criminalidad".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Presidencia peruana informó en la red social X que el encuentro se celebró en el Palacio de Gobierno de Lima, horas después de que el flamante mandatario también convocara a una cita a los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para planificar "acciones coordinadas y efectivas" en la lucha contra el crimen organizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro con los representantes de los poderes del Estado se concretó con "el objetivo de ratificar los acuerdos establecidos en la última mesa de trabajo multisectorial por la seguridad", anotó la información oficial.

Jerí era presidente del Congreso y asumió la jefatura del Estado por sucesión constitucional después de que el Parlamento destituyera a Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

En su primer discurso al asumir el cargo, Jerí afirmó que el principal mal que aqueja actualmente a su país "es la inseguridad ciudadana".

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales y las organizaciones criminales, y como enemigos debemos declararles la guerra", anunció frente al Congreso antes de ofrecer que se va "a ganar esa guerra".

Reconoció, además, que los ciudadanos de su país "claman interés" de las autoridades, por lo que les ofreció "las disculpas del caso y una promesa de comenzar a sentar las bases de un país que permita, justamente, generar una reconciliación entre todos los peruanos".

El abogado y político se convirtió, de esa manera, en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).