Lula viaja a Roma para el Foro de Alimentación y su primera audiencia con León XIV

El lunes próximo, la primera actividad oficial del mandatario será en el Vaticano, que este mismo sábado confirmó su audiencia con León XIV, con quien aún no se ha entrevistado.

Tras su reunión con el papa, Lula participará en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación, que ha sido convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene su sede en la capital italiana.

Lula aprovechará ese foro para fortalecer la estructura de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, que Brasil presentó a fines del año pasado, en el marco de su presidencia del G20.

En la sede de la FAO, el presidente brasileño también participará en la instalación del secretariado de la Alianza, que centralizará la planificación de los programas de ayuda que serán gestionados por esa iniciativa.

Según la cancillería brasileña, la Alianza ya prepara programas de asistencia para una docena de países, entre ellos República Dominicana y Haití, que apuntan al desarrollo de políticas públicas para fortalecer la seguridad alimentaria.

La Alianza tiene actualmente como miembros a 103 países y unos ochenta organismos multinacionales, entre los que figuran el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).