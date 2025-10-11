Un sismo de magnitud 4,9 remece Piura, en la costa norte de Perú, sin reporte de daños

El movimiento telúrico se produjo a las 18:52 hora local (23:52 hora GMT) a 40 kilómetros de profundidad y el epicentro fue en el distrito de Miguel Checa, en la provincia de Sullana, a 19 kilómetros al noroeste de Piura.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo fue sentido con una intensidad de III a IV en la ciudad de Piura, lo que indica una percepción de leve a moderada entre la población local.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil indicó que continúa monitoreando la zona, aunque no se han registrado daños ni interrupciones en los servicios básicos hasta el momento.

Perú está ubicado en una zona llamada El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador se produjo en 2007 en la región sureña de Ica con el saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas económicas.

