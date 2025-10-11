Witkoff y Kushner visitan la Franja de Gaza y la base donde serán llevados los rehenes

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, encabezó esta visita a la Franja, donde desde ayer al mediodía entró en vigor un alto el fuego, en la que también participaron el jefe del Comando Central de EEUU (CENTCOM), Brad Cooper.

Los altos mandos militares de ambos países realizaron una reunión conjunta para discutir la actual situación en Gaza y los preparativos para el canje, informó el Ejército israelí en un comunicado.

Después, los participantes fueron llevados al denominado centro de retorno de rehenes, en la base militar de Reim localizada a unos 18 kilómetros de la Franja, desde donde los cautivos suelen ser trasladados a hospitales.

Witkoff y Kushner llegaron a Israel el jueves, un día después de que Israel y Hamás dieran el visto bueno al acuerdo en Egipto, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ratificó durante la madrugada del viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El viernes, mantuvieron un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, y posteriormente, Netanyahu los recibió en su oficina de Jerusalén para después unirse a la reunión del gabinete israelí, que engloba a todos los ministros, en la que ratificaron la primera fase de este acuerdo de alto el fuego impulsado por Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Está previsto que el dirigente estadounidense aterrice el lunes en Jerusalén, según alertó la Policía, y pronuncie un discurso en el Parlamento israelí (la Knéset).