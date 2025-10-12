Autoridad sanitaria en Gaza pide una repuesta urgente para introducir suministros médicos

En un comunicado, las autoridades sanitarias gazatíes advirtieron este domingo de que miles de pacientes y heridos necesitan lugares adecuados para recibir atención médica "urgentemente", por lo que subrayaron que fortalecer los hospitales que aún funcionan en la Franja "es una prioridad máxima"

"No se puede esperar más tiempo", señalaron, y añadieron también que la interrupción de los servicios especializados y diagnósticos "agrava la situación sanitaria e impide las intervenciones quirúrgicas complejas".

Este domingo cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar en Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás.

Se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, informó el canal de televisión egipcia Al Qahera News.

Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.