Trump dice que "Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla"

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Por su parte, el Ministerio chino de Comercio aseguró este domingo que las "amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China".

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las "contramedidas" anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, "son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas".

"Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas", aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín "adoptará medidas resueltas" para protegerse.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín.