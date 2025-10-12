Ultraderechista Chega no ganaría en las principales ciudades lusas, según proyecciones

Según el análisis de Pitagórica, ICS, Iscte y GFK para las cadenas TVI y CNN Portugal, Chega quedaría tercero en Lisboa, Oporto, Sintra, Vila Nova de Gaia y Setúbal, y sería segundo en Faro.

La proyección de la Universidad Católica para el canal de televisión pública RTP indica que Chega no va a lograr el dominio de los ayuntamientos de Lisboa, Oporto, Sintra, Braga, Setúbal, Braganza, Loures y Coimbra.

De acuerdo con el estudio de Intercampus para el Correio da Manhã y su televisión, así como para NOW y Jornal de Negócios, la formación de ultraderecha liderada por André Ventura no lograría el control de ninguna ciudad grande y quedaría tercero en urbes como Lisboa, Oporto y Sintra.