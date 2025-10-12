Un total de 19 detenidos en disturbios en un acto del partido franquista Falange Española

Los incidentes comenzaron el domingo a mediodía cuando una contramanifestación se dirigió a la plaza de Vitoria, en el País Vasco, donde se desarrollaba la concentración de Falange Española (partido de corte fascista, el único legal durante la dictadura de Francisco Franco) en defensa de la unidad de España, y comenzó el lanzamiento de objetos y los enfrentamientos entre los dos grupos.

Agentes de la Ertzaintza, la policía vasca, se movilizaron con material antidisturbios, apoyados por imágenes de dron y por un helicóptero para controlar estos altercados, en los que han resultado quemados varios contenedores, y los 17 detenidos fueron acusados de un delito de desórdenes públicos.

Además, los sanitarios atendieron en las calles del centro a las personas heridas en los incidentes, entre ellos una veintena de ertzainas con contusiones leves.

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Ricardo Ituarte, condenó estos "hechos muy graves que atentan contra la convivencia" y lamentó que una concentración convocada "por un grupo de personas fascistas", en alusión a la de Falange Española, "se ha encontrado con lo que buscaba: la respuesta de los fascistas vascos", que además "han atacado directamente a los agentes de la Ertzaintza que estaban velando por el orden y la seguridad de la ciudadanía".

El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, comenzaron en torno a una hora antes, cuando los participantes en el acto de Falange ondearon banderas españolas y coreado consignas como "Todo es España. Vasconia es España".