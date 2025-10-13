Diputados de Argentina citan a dos ministros y a la hermana de Milei a comparecer

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina citó este lunes a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, Karina Milei, a comparecer el próximo miércoles ante el pleno de ese cuerpo para dar explicaciones sobre diversos asuntos, informaron fuentes parlamentarias.