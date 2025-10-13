Diputados piden remover a ministro de Interior de Guatemala tras la fuga de 20 pandilleros

"Hoy vemos con absoluta preocupación los recientes hechos confirmados por autoridades del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario sobre la fuga de 20 reos", aseguró el diputado Samuel Pérez Álvarez en una conferencia de prensa en el Congreso.

"Es inaceptable que se fuguen 20 mareros (pandilleros)", expuso el legislador tras comunicarse con el presidente Arévalo de León para solicitarle la remoción de Jiménez, quien "ya no goza de nuestra confianza ni la del pueblo de Guatemala".

La solicitud de dimisión fue realizada por diputados electos por el partido oficial, el Movimiento Semilla, aunque la facción que realizó la rueda de prensa de este lunes ya forma parte de una nueva agrupación política, denominada Raíces, debido a que el Movimiento Semilla se encuentra suspendido.

"Con la bancada respaldamos al presidente Arévalo y su gestión, pero no la incompetencia que han mostrado algunos funcionarios", agregó Pérez Álvarez.

Jiménez, por su parte, ya había adelantado a primera hora de la mañana que no renunciará a su cargo, pero indicó que el director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, fue removido de la institución.

Los 20 reos fugados, miembros de la pandilla 'Barrio 18', escaparon de la cárcel denominada Fraijanes II, ubicada en el municipio de Fraijanes, unos 20 kilómetros al suroeste del centro de la Ciudad de Guatemala.

Según el Sistema Penitenciario, la fuga no fue en un solo momento, sino durante diversos días y no de manera masiva.

Actualmente las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que provocó motines en los centros penitenciarios.

Por su parte, el Gobierno guatemalteco ofreció este lunes una recompensa de aproximadamente 19.500 dólares por información que lleve a la captura de los reos fugados.