El actor Benedict Cumberbatch, premiado en España, solo quiere "poder hacer buen arte"

"Da lo mismo si son películas francesas -explicó-, una de Hollywood, una serie de televisión o una pieza para la radio, lo que importa es hacer buen arte", dijo.

En medio de una gran expectación, el intérprete de Sherlock Holmes, Doctor Strange de las películas de Marvel o el villano Khan de Star Trek, reflexionó sobre el duelo y la pérdida.

La película, adaptación de la novela 'Grief is the Thing with Feathers', de Max Porter, representa a un padre, con dos hijos pequeños, que lucha por asimilar la inesperada muerte de su esposa, mientras nota la presencia de un enorme cuervo alrededor.

En su opinión, si uno ha vivido suficientemente "ha experimentado la pérdida y eso es algo que hay que vivirlo, porque forma parte de la vida, aunque sea poco frecuente que la gente quiere experimentarla y hablar sobre esta cuestión".

La presencia de este pájaro en el filme ayuda a su personaje a asumir lo que ha pasado y a "hacerlo vivir una realidad que debe afrontar" después de la desaparición de su mujer.

Lo que más le sirvió a la hora de meterse en la piel del personaje fue escuchar hablar a los niños actores sobre su madre de ficción, lo que incluso le hizo llorar.

Feliz, asimismo, de su papel de productor, el actor británico precisó que le gusta llevar a cabo proyectos "arriesgados" y encontrar "nuevos talentos".

En el caso de este largometraje, dirigido por Dylan Southern, también le gustó el libro y "simplemente quería trabajar en la película por su material, por su paisaje cinematográfico, por el caos, por los cuervos, por la rabia de la familia".

Cumberbatch también desveló que tiene "terror" a quedar "encajado en un mismo género toda la vida".