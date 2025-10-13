El Ejército israelí confirma que los siete rehenes están siendo transferidos a sus fuerzas

"Según información proporcionada por la Cruz Roja, siete rehenes han sido transferidos a su custodia y se encuentran camino a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)" dentro de Gaza, indica la nota.

Y añade el Ejército está preparado para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante.

Los siete rehenes transferidos son, según los medios israelíes, Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren. Son parte de los 20 cautivos vivos que liberará este lunes Hamás.

Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27) fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24) fue tomado como rehén en el festival de música masacrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Matan Angrist (22) prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan de liberación es que las milicias entreguen a los rehenes a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los trasladará a manos del Ejército israelí. Este a su vez los llevará a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos.