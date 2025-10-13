El Nikkei cae un 1,58 % en la apertura tras desmoronarse la coalición gobernante en Japón

Tokio, 14 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,58 % en la apertura de este martes, primer día de negociación tras desmoronarse la coalición entre el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y la formación Komeito, a raíz de la elección de Sanae Takaichi como líder del PLD.