Eurovisión aplaza hasta diciembre la votación sobre la participación de Israel

La corporación anunció esta decisión en su cuenta RTVE Noticias de la red social X con el siguiente mensaje: 'Eurovisión cancela la votación sobre la permanencia de Israel prevista para noviembre y lo debatirá en diciembre'.

El pasado 25 de septiembre, la UER anunció la convocatoria de una asamblea extraordinaria en noviembre para que las televisiones públicas que la componen votaran si Israel participa o no en la edición de 2026 debido a la oposición de varios miembros, entre ellos TVE de España, por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Hasta ese momento, la UER había sostenido que no se iba a tomar ninguna decisión hasta diciembre, cuando finaliza el plazo de las televisiones para confirmar sus participaciones, posición a la que ha vuelto, según este último anuncio.

El último país en pronunciarse ha sido Alemania, ya que el pasado 6 de octubre el canciller, Friedrich Merz, declaró que una potencial exclusión de Israel de Eurovisión supondría un escándalo y que sería partidario de que la televisión de su país se retirase del concurso en este caso.

A favor de la exclusión de Israel se han manifestado, además RTVE, las televisiones públicas estatales de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia.