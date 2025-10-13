Día histórico: Hamás libera a los últimos 20 rehenes israelíes

El plan de paz de Estados Unidos y que contó con la mediación clave de Catar, Turquía y Egipto, se puso en marcha en su primera fase que cuenta con tres aspectos fundamentales: el cese al fuego, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Las autoridades israelíes habían anunciado antes de las 07:00 GMT (4:00 am de Paraguay) el regreso de un primer grupo de siete rehenes vivos.

Según la televisión israelí, los 13 restantes ya fueron entregados a la Cruz Roja y pronto estarán con el ejército.

Trump se dirige a los palestinos

Los veinte liberados hoy habían sido capturados por los milicianos islamistas en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

En ese contexto y desde territorio israelí, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, es un “triunfo increíble para Israel y el mundo” y agradeció la mediación de países árabes para su consecución.

En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump aseguró que el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino Hamás “no es solo el fin de una guerra”, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

Trump también inst al pueblo palestino a desmarcarse del “terrorismo y la violencia” después del alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

“La elección para los palestinos no puede ser más clara”, dijo en su discurso ante el Parlamento israelí. “Es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”, afirmó.