Los siete rehenes liberados en la primera tanda ya están en manos del Ejército israelí

"Siete cautivos que regresan están siendo acompañados ahora por una fuerza de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y del Shin Bet (inteligencia interior) en su camino a casa, donde recibirán una evaluación médica inicial", indica la nota.

Y añade: "Los comandantes y soldados de las FDI saludan y abrazan a los que regresan en su camino a casa".

El Ejército pide asimismo al público "que muestre responsabilidad y sensibilidad, que respete la privacidad de los que regresan y que se atenga a la información oficial".

Los tiene rehenes transferidos son, según los medios israelíes, Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren. Son parte de los 20 cautivos vivos que liberará este lunes Hamás.

Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27) fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24) fue tomado como rehén en el festival de música masacrado.

Matan Angrist (22) prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

El Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realiza una evaluación de salud y pueden reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos, ni tampoco si todos han podido se localizados.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos.